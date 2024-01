Com reunião em Brasília, Brasil deve liderar diálogo entre Guiana e Venezuela e fazer frente aos EUA

Mesmo não sendo uma reunião de chefes de Estado, mas de chanceleres, o desembarque dos representantes dos dois países em solo brasileiro abre caminho para relações menos conflituosas na tríplice fronteira nos próximos meses.

A agenda bilateral intermediada pelo Itamaraty permite ao Brasil figurar como protagonista numa área que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera fundamental para galgar andares mais altos nas relações globais pela América do Sul, pela via do diálogo frente a movimentações bélicas de outros países na região, no fim do ano.

O coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC/RJ, José Luiz Niemeyer, disse à RFI que as ameaças de Nicolás Maduro refletem os seus desafios políticos internos. O analista reforça que a crise gerou grande apreensão na região e impôs ao Brasil a necessidade se posicionar, especialmente frente aos Estados Unidos:

"Essa reunião vai apaziguar as relações entre Venezuela e Guiana e, mais do que isso, mostrar para os Estados Unidos que a América do Sul faz parte do espaço vital do Brasil, numa perspectiva geopolítica e geoestratégica. O Brasil consegue mostrar que tem uma ação diplomática eficiente e, depois, num próximo e esperado passo, poderá promover o encontro entre o presidente Lula, o presidente da Venezuela e o presidente da Guiana", projeta Niemeyer.

"O Brasil precisa se posicionar, sendo que os Estados Unidos já haviam se posicionado, inclusive demonstrando força militar contra uma possível ação venezuelana", relembra o Niemeyer, ao se referir a manobras militares dos americanos na Guiana após Maduro ameaçar a soberania do país vizinho.

Região disputada

Para Brasília, o encontro é visto mais como uma tentativa de reaproximação diplomática dos dois países e menos como um palco para se discutir o foco da polêmica, que é a questão de Essequibo. A especialista Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, disse à RFI que a disputa em torno da área é antiga, com rixas históricas. Mas que hoje, por se tratar de uma região rica em petróleo e num país amazônico, muitos outros interesses estão em jogo: