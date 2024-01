Conselho Constitucional censura polêmica lei de imigração e divide a França

A questão foi encaminhada aos conselheiros no final de dezembro de 2023 pelo presidente Emmanuel Macron, pela presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e por deputados e senadores de esquerda, após um debate altamente disputado entre deputados, que dividiu a maioria e levou à renúncia do ministro da Saúde na época, Aurélien Rousseau.

Uma enxurrada de reações políticas

As reações políticas foram rápidas. O Conselho Constitucional validou "o texto do governo em sua totalidade", saudou o Ministro do Interior Gérald Darmanin. "Nunca um texto previu tantos meios para expulsar delinquentes e tantos requisitos para a integração de estrangeiros", escreveu o ministro no X (antigo Twitter), que "toma nota" da censura aos acréscimos obtidos pela direita ao texto inicial do governo.

"Camuflagem", "tapa na cara", "tapa monumental na cara": esquerda celebrou desta maneira a ampla censura do texto. O primeiro-secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, disse que "o governo tomará" a lei de imigração como uma "mancha indelével".

Expressando "satisfação" no X após a decisão do Conselho Constitucional, ele ressaltou que, com essa lei, o governo francês havia "se alinhado com as posições históricas da extrema direita sob pressão do Partido Republicano [de direita]".

Por sua vez, o coordenador da França Insubmissa [esquerda radical], Manuel Bompard, considerou que a lei de imigração, "totalmente amputada" pela censura do Conselho Constitucional, "não tem legitimidade" e deve agora ser "retirada" pelo governo.