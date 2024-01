Em meio a protestos de agricultores, relatório mostra que 'emissões importadas' da França aumentaram

"A bola está no campo do governo, que deverá evitar uma paralisia do país", disse Arnaud Gaillot, presidente do movimento Jovens Agricultores.

Desde o fim de semana, os produtores rurais realizam protestos em diversas estradas do país para denunciar a desvalorização dos trabalhadores do campo, o aumento dos encargos para a produção, a pressão do varejo por preços baixos e o que seria um excesso de regulamentações ambientais impostas ao setor. Tratores também invadiram cidades como Rennes e Nantes.

Lista de 140 reivindicações

Nesta quarta, a FNSEA entregou ao governo um documento com a sugestão de 140 reivindicações. Os agricultores pedem, entre outras medidas, uma moratória na proibição de novos agrotóxicos, o pagamento imediato de ajudas financeiras previstas na Política Agrícola Comum, da União Europeia, a aceleração dos projetos de estocagem de água para a irrigação e a retirada do Plano Água, instaurado em 2021 no contexto de secas severas durante o verão.

Uma nota dos serviços de inteligência franceses indicou que "quanto mais os dias passam" (ou seja, o governo demorar para responder aos apelos), "maior será o risco de incidentes" devido à tensão social crescente. Na terça-feira, uma agricultora e sua filha foram mortas depois de serem atropeladas por um motorista que forçou a passagem por uma das barreiras de uma manifestação do setor, em Ariège, no sul do país.

