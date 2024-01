Hamas acusa Israel de matar 20 pessoas que esperavam ajuda humanitária em Gaza

Várias testemunhas entrevistadas pela agência AFP afirmaram ter sido alvo do Exército israelense. Ambulâncias, com sirenes ligadas, lotaram o pronto-socorro do hospital al-Shifa.

No sul, os bombardeios foram incessantes nesta quinta-feira em Khan Younes, que Israel considera um reduto do Hamas. O Exército israelense afirma ter "cercado" a localidade, cidade natal de Yahya Sinouar, líder do Hamas em Gaza, considerado o idealizador do ataque de 7 de outubro contra Israel, que deu origem a ofensiva militar israelense no enclave palestino.

Na estrada junto ao mar, os moradores tentaram por todos os meios chegar a Rafah, na fronteira egípcia, com bagagens empilhadas em cima dos carros, com tratores ou em carroças carregadas. "Não sei para onde vou", testemunhou Mousa Abu Youssef, explicando que decidiu fugir quando tanques atiraram perto dele. "Não levei nada, nem cobertores, nem barraca, nada mesmo."

Ataque a prédio da ONU

Tiros de um tanque contra um prédio da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) em Khan Younes deixaram pelo menos "12 mortos e 75 feridos na quarta-feira (24), incluindo 15 em estado grave", segundo Thomas White, responsável da organização em Gaza.

A UNRWA anunciou na quinta-feira que Israel exigia a evacuação deste abrigo, que acolhe milhares de pessoas deslocadas, e deu aos seus ocupantes "até às 17h00 de sexta-feira para o evacuarem". O comissário geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que as coordenadas deste centro de acolhimento foram "compartilhadas com as autoridades israelenses", criticando "uma violação flagrante" das regras da guerra.