Normas ambientais são o bode expiatório de agricultores europeus sob influência da extrema direita

Um movimento difuso de agricultores ganha força pela Europa para protestar contra medidas dos governos nacionais, na França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Romênia ou Polônia, mas também contra o que eles acusam de ser a "tirania" da União Europeia. Um dos alvos, instrumentalizados por partidos de extrema direita, são as normais ambientais impostas pelo bloco ao setor, cada vez mais rigorosas em nome da proteção da saúde dos consumidores e do planeta.

Lúcia Müzell, da RFI Brasil em Paris

Não é de hoje que siglas como a AfD alemã ou o Reunião Nacional francês se apropriaram da pauta do suposto exagero das regras ambientais europeias. Essas normas são apontadas por uma parte do mundo agrícola como sendo responsáveis pela perda da competitividade do setor, seja no próprio mercado interno europeu como no externo, por meio de acordos comerciais como o negociado entre a União Europeia e o Mercosul.