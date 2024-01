País mais católico da UE, Polônia aprova acesso gratuito à 'pílula do dia seguinte'

Para Julia, de 20 anos, é uma questão natural. "Meus amigos e eu assistimos às notícias com frequência, especialmente desde a chegada do novo governo [que venceu a oposição ultraconservadora polonesa em dezembro de 2023], e estamos aliviados com a rapidez com que esse projeto de lei foi apresentado. Porque na maioria dos países democráticos, essa pílula está disponível sem receita médica, e não entendo por que isso não aconteceria na Polônia", argumenta a estudante à RFI.

Efeitos colaterais

Mas nem todo mundo está convencido. Atrás do balcão de sua farmácia, Beata se mostra preocupada com a liberalização da pílula do dia seguinte.

"Temos dois pacotes de pílulas abortivas de reserva, mas durante todo o tempo em que trabalho aqui nunca precisei distribuí-las. Acho que é muito perigoso, porque é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. E acho que cabe ao médico decidir se deve prescrevê-la e informar as pacientes sobre os efeitos colaterais, que podem ser muito graves", contextualiza.

Polonesas condenadas

Nos últimos anos, várias mulheres polonesas foram condenadas por ajudar outras a obter essa pílula sem a orientação de um médico.