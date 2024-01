Homem é condenado à morte por incêndio que matou 36 em estúdio no Japão

Morte por enforcamento

A pena de morte no Japão é executada por enforcamento, único método de execução no país há cerca de 150 anos. Com os pés amarrados, as mãos algemadas e os olhos vendados, os condenados são conduzidos a um alçapão.

A abertura do alçapão é feita por um dos botões fixados na parede de uma sala adjacente à sala de execução, que são acionados simultaneamente por vários guardas que desconhecem qual botão ativa o mecanismo.

Em 2022, três presos no corredor da morte no Japão entraram com uma ação judicial contra o Estado na esperança de obter uma liminar para impedir as execuções por enforcamento, que denunciaram como "crueldade". Dois outros presos condenados à morte no país também entraram com uma ação judicial contra o Estado, em 2021, para acabar com a prática de alertar os presos poucas horas antes de sua execução - um processo "desumano", segundo seus advogados.

Os tribunais deverão se pronunciar sobre o tema em abril, segundo a imprensa japonesa.

Mais de 100 no corredor da morte

Em dezembro passado, 107 presos no corredor da morte aguardavam execução no Japão, segundo os últimos números do Ministério da Justiça japonês enviados à AFP. Vários fatores são levados em consideração pelos juízes para proferir a pena máxima, como a violência do crime e seu motivo, o número de vítimas, a idade do agressor e sua possível ficha criminal.