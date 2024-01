Sonda japonesa realizou pouso na Lua com precisão rara; veja imagens

O módulo poderia até ter pousado com ainda maior precisão se não tivesse tido problemas no motor nas últimas dezenas de metros da descida, que podem tê-lo separado ligeiramente de seu alvo, explicou Shinichiro Sakai, chefe do projeto SLIM (Smart Lander for Investigating Moon).

A Jaxa também publicou nesta quinta-feira as primeiras imagens deste pouso histórico para o Japão, que se tornou o quinto país do mundo a aterrissar com sucesso no satélite natural da Terra, depois dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da China e da Índia.

Uma das fotos, em cores, mostra o pequeno módulo SLIM (2,4m de comprimento, 1,7m de largura e 2,7m de altura) visivelmente intacto e colocado com ligeira inclinação em solo rochoso lunar.

Problema de energia

O feito japonês foi acompanhado de um problema importante: a sonda não conseguiu utilizar os seus painéis solares após a aterragem na Lua, o que forçou a Jaxa a cortar o fornecimento de energia menos de três horas depois, para poupar as baterias para uma possível tentativa de acioná-los.

A Jaxa espera poder ligar novamente o SLIM quando o ângulo do sol mudar na área de seu pouso, permitindo que os raios solares alcancem os painéis fotovoltaicos. "De acordo com nossas estimativas atuais, estamos nos preparando para relançar as operações de investigação até 1º de fevereiro", disse a agência nesta quinta-feira.