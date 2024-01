Um dos mais premiados quadrinistas brasileiros, Marcelo D'Salete lança na França HQ sobre escravidão

"Então é um caso muito especial, muito específico sobre escravidão no Brasil e que serve para a gente pensar além do caso da Teodora, como que a escravidão era em São Paulo e no Rio de Janeiro também", analisa.

O álbum tem uma edição primorosa, que inclui um texto de Cristina Wissenbach, professora de História da África na Universidade de São Paulo, que explica a importância de Teodora para entendermos a vida das pessoas escravizadas em meados do século 19, além de todas as sete cartas escritas por ela e Claro, publicadas pela primeira vez em conjunto.

Entre os personagens que fazem aparição estão personalidades relevantes da época, como os intelectuais negros e abolicionistas Ferreira Menezes e Luiz Gama. "Todas essas pessoas estão juntas ali em São Paulo, em 1860. E nessa narrativa eu tentei, de certo modo, conectar isso", diz D'Salete.

Outras HQs do autror, traduzidas e publicadas na França pela mesma editora, também são relatos baseados em fatos históricos: Cumbe, que conta, através de diversas histórias, protagonizadas por pessoas escravizadas, a resistência contra a escravidão no Brasil colonial. Já Angola Janga - Uma história de Palmares, que venceu o prêmio Jabuti de HQ em 2018, conta a história do maior quilombo brasileiro.

"Artista que flerta coma a história"

"Eu costumo dizer que sou um artista que flerta coma a história", diz D'Salete formado em artes plásticas e mestre em história da arte pela USP.