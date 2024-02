Após recesso, Argentina retoma o prolongado debate sobre pacote de leis para Javier Milei

Manifestantes e forças de segurança tiveram diversos enfrentamentos ao longo do primeiro dia de debates em torno do mega pacote que, pode estender-se até sábado (3) e entrar para a história do país como o mais prolongado no Congresso argentino.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A Câmara de Deputados da Argentina retoma ao meio-dia desta quinta-feira (01) o debate para dar meia sanção ao pacote de leis básicas do governo de Javier Milei. Os 386 artigos em discussão - metade do inicialmente proposto - pretendem modernizar o Estado e desregular a economia.