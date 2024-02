Áustria: entra em vigor lei que autoriza 11 mil condenados por homossexualidade a pedir indenização

Esse era o caso na Áustria até 2002, embora a idade fosse fixada em 14 anos para relações heterossexuais. Michael Woditschka foi, portanto, multado. Vinte e cinco anos depois, o sentimento de injustiça permanece.

"Fui levado a uma instituição estatal não por ter cometido um assassinato, mas por ter tentado amar, viver", conta ele. "E o pior é que todo mundo sabia. Se eu tivesse me candidatado a um emprego e me pedissem um extrato de minha ficha criminal, teriam lido que eu havia praticado fornicação com um menor, e eu não teria conseguido o emprego. Tive sorte de isso não ter acontecido, mas muitas pessoas passaram por isso. Elas foram estigmatizadas, marcadas e muitas foram para a prisão", detalha Michel.

Indenização de até €3 mil

Ele agora pode pedir uma indenização de até € 3 mil (cerca de R$ 16 mil). Mas o mais importante para ele é o pedido de desculpas da República da Áustria.

"É bom que um ministro da Justiça esteja dizendo hoje: 'Sentimos muito e é importante para nós, como governo, que os homossexuais sejam tratados com igualdade, inclusive pelo Estado'. Isso é ainda mais importante porque há algumas pessoas que gostariam de voltar no tempo", diz.