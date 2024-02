EUA anunciam novos ataques contra rebeldes houthis no Iêmen e destroem drones

Mais cedo na quarta-feira, os militares dos EUA também disseram ter destruído um míssil terra-ar houthi pronto para ser disparado do Iêmen e ameaçava os aviões dos EUA. Nas últimas semanas, os rebeldes têm atacado navios mercantes ou navios de guerra no mar Vermelho, "em solidariedade aos palestinos em Gaza" e em reação à ofensiva israelense no enclave.

Ataques a bases americanas

Outros grupos armados pró-Irã também atacaram bases americanas no Iraque e na Síria nos últimos meses. Um deles, no domingo, resultou na morte de três militares americanos na Jordânia, na fronteira com a Síria.

Washington atribuiu o ataque à "Resistência Islâmica no Iraque", organização que reúne combatentes de grupos armados pró-Irã, mas Teerã negou qualquer envolvimento. Os Estados Unidos e os iranianos disseram várias vezes que não buscam uma "escalada" de tensões no Oriente Médio no contexto da guerra em Gaza.

Na costa do Iêmen, a empresa britânica de segurança marítima Ambrey informou que um míssil disparado do Iêmen atingiu um navio mercante.

Os houthis realizaram mais de 35 ataques a navios no mar Vermelho e no golfo de Áden desde 19 de novembro, de acordo com o departamento de Defesa dos EUA.