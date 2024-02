Para controlar uso de dinheiro público, 14 estados alemães adotam cartão para refugiados

Catorze estados alemães chegaram a um acordo nesta quarta-feira (31) para criar um cartão de pagamento para refugiados que chegam ao país. O objetivo da iniciativa é controlar melhor o subsídio que até agora era pago em dinheiro aos migrantes e reduzir a imigração ilegal no país, que cresceu em 2023.

Para o governo alemão, o aumento do número de imigrantes ilegais no país explica em parte a popularidade do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que lidera as pesquisas na preferência do eleitorado.