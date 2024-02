Protesto de vítimas da tragédia de Mariana-MG marcam audiências sobre o caso em Londres

Eles levaram faixas com uma montagem do rio Tâmisa - de 346 km de extensão desde o sul da Inglaterra, que passa por Oxford e Londres, e desagua no mar do Norte - inundado de lama e a provocação: "Imagine se tivesse acontecido aqui."

Há oito anos, os rejeitos tóxicos da barragem do Fundão chegaram até o Espirito Santo e contaminaram o rio Doce, ou Watu na língua indígena, que abastece 230 municípios brasileiros, e é considerado sagrado pelo povo Krenak. Cerca de 600 deles ainda resistem às margens do rio, como conta à RFI Marcelo Krenak, uma das lideranças indígenas que lembra com pesar de 5 de novembro de 2015, data em que a barragem desabou.

"Desde aquele dia onde assassinaram o nosso rio, o nosso povo sofre todos os dias o mesmo crime. Porque o nosso rio está ali, mas não podemos fazer contato. O rio é vida para o provo Krenak. Hoje, estar aqui é buscar justiça. Dizer que eles foram lá e tiraram o que de melhor tínhamos e estamos buscando que devolvam uma parte para nós", diz o líder indígena.

Luta por justiça

Os Krenak viajaram a Londres com mais de 50 vítimas de um dos maiores crimes socio-ambientais do Brasil para acompanhar os dois dias de audiência do caso do rompimento da barragem de Mariana. As sessões na corte inglesa definem o cronograma do julgamento marcado para outubro, que em caso de condenação podem custar às mineradoras BHP e Vale - controladoras da Samarco que operava a barragem - indenizações de até R$ 230 bilhões em danos reparatórios.