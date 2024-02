Sindicatos agrícolas franceses pedem fim de bloqueios após anúncios do governo; produtores querem garantias

Os representantes dos sindicatos estabeleceram, no entanto, várias condições para não retomar o movimento. Os "primeiros resultados" das medidas devem ser anunciados até a data em que acontece o Salão da Agricultura, em Paris, de 24 de Fevereiro a 3 de Março. Eles também exigem a adoção de uma lei de orientação e sobre o futuro da Agricultura, além de medidas tomadas no âmbito europeu, até junho.

"Se até o mês de junho isso não for cumprido, o movimento de mobilização geral será retomado", declarou Arnaud Gaillot. Os dois sindicalistas pediram um documento resumido que colocasse por escrito todos as promessas do governo.

Surdez da Europa

Antes do Salão da Agricultura, "temos quinze dias para ver se tudo isto é sério, se é confiável e se tem fundamento", declarou Arnaud Rousseau. O responsável da FNSEA elogiou a disposição do primeiro-ministro "em tentar perceber quais são as nossas questões, nos receber, trocar ideias, para discutir e finalmente anunciar medidas de emergência", declarou.

"Ao mesmo tempo, questionamos a surdez da Europa", acrescentou, referindo-se "à crescente incompreensão entre uma estrutura tecnocrática, fechada em seus escritórios em Bruxelas e a realidade daquilo que vivenciamos nas nossas fazendas".

Entre as medidas anunciadas pelo governo francês nesta quinta-feira, está uma ajuda de € 150 milhões para pecuaristas, aumento dos controles sobre a origem francesa de produtos vendidos nos supermercados e uma pausa no plano de redução do uso de agrotóxicos.