Três anos após golpe militar em Mianmar, grupos rebeldes ganham terreno no país

Para Lway Mownt Noon, revolucionária, ex-presa política e militante feminista da minoria étnica Ta'ang, o maior problema das forças rebeldes vem do coração do país.

"As forças de defesa do povo, especialmente as lideradas pelo grupo étnico maioritário Bamar, não estão unidas. Eles não colaboram entre si, não se apoiam e não têm comandante", disse à RFI.

Mownt Noon acredita que a libertação da ganhadora do prêmio Nobel da Paz, Aung San Sou Kyi, causaria mais problemas. "O problema são os Bamars e é Aung San Suu Kyi a responsável por este desequilíbrio entre os revolucionários. A sua libertação só criaria mais dificuldades tanto para os Bamars como para as comunidades étnicas", diz.

"Para atingir os objetivos, acabar com a ditadura militar e construir uma união federal, o governo de unidade nacional deve estar no comando. Mas ele ainda não tem capacidade e isso é um problema. Todos os líderes das forças armadas de resistência estão dentro do país, o ministro da Defesa está no exterior", diz.

Os soldados birmaneses estão desmotivados, mal equipados e mal supervisionados, mas até à data não houve grandes deserções. Os militares ainda contam com superioridade aérea: helicópteros e aviões de combate que lhes permitem resistir. Se os generais alguma vez capitularem ? neste momento ainda não é uma possibilidade palpável ? haverá outra batalha, a da criação de uma identidade nacional num país multiétnico, onde o poder não será fácil de compartilhar.