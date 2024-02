Coreia do Norte dispara novo míssil de cruzeiro em terceiro teste de armas da semana

Os mísseis de cruzeiro voam a uma altitude mais baixa, são mais difíceis de detectar e interceptar e não se enquadram nas sanções da ONU contra a Coreia do Norte. Já os balísticos, que atravessam o espaço, estão proibidos. Segundo analistas, a Coreia do Norte pode estar testando os projéteis para exportá-los à Rússia, que pretende usar mísseis de cruzeiro na guerra contra a Ucrânia.

A Coreia do Sul e os EUA argumentam que, apesar das sanções da ONU, o regime de Pyongyang está enviando armas para os russos, possivelmente em troca de assistência técnica em seu programa de satélites espiões.

O líder norte-coreano designou recentemente a Coreia do Sul como o "principal inimigo" do país, dissolveu as agências governamentais dedicadas à reunificação e aos contatos com Seul, e ameaçou declarar guerra se seu vizinho invadisse seu território "mesmo em 0,001 mm".

Troca de farpas

Nas últimas semanas, os dois países inimigos renunciaram aos acordos de 2018 para prevenir incidentes armados, aumentaram sua presença militar na fronteira e realizaram exercícios de artilharia de munição real perto do território um do outro. Pyongyang acusa a Coreia do Sul e os Estados Unidos de se prepararem para invadir seu território.