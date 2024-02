Em novo plebiscito polêmico, Paris quer tornar estacionamento de SUVs mais caro que de outros carros

A prefeitura de Paris organiza uma votação no domingo (4) propondo triplicar as taxas de estacionamento para carros altos e pesados ??chamados SUVs, veículos utilitários recreativos. Mas o plebiscito não convence os oponentes, nem os donos dos carros que acreditam ser uma "manipulação".

Os chamados SUVs, sigla em inglês para Sport Utility Vehicle (veículo utilitário esportivo), com características que combinam "as de um automóvel de passageiros com as de um veículo utilitário", e os 4x4 estão na mira da prefeitura de Paris.

Das 9h00 às 19h00 de domingo, 1,3 milhões de eleitores parisienses são convidados a se apresentar a uma das 38 seções de votação para responder à pergunta: "Você é a favor ou contra a criação de uma taxa específica para estacionamento de automóveis individuais pesados, volumosos e poluentes?"