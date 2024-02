Espanha recebeu 85,1 milhões de turistas em 2022, um número recorde

Segundo o INE, no ano passado o Reino Unido foi o primeiro país de origem de turistas estrangeiros para a Espanha (17,3 milhões), à frente da França (11,8 milhões), Alemanha (10,9 milhões) e Holanda (4,9 milhões).

As regiões mais visitadas foram a Catalunha (21,2 milhões de turistas), seguida das Ilhas Baleares (16,9 milhões), Canárias (16,4 milhões) e Andaluzia (14,3 milhões).

Um motivo adicional de satisfação para a Espanha é o aumento dos gastos dos turistas estrangeiros em 24,7%, atingindo um nível recorde de € 108,6 bilhões, contra € 91,9 bilhões de 2019, último ano antes da pandemia.

Os números constituem "um ponto de partida extraordinário para continuar a trabalhar e melhorar a qualidade da nossa indústria turística em 2024", sublinhou Jordi Hereu num comunicado de imprensa.

Segundo a organização patronal Exceltur, essa dinâmica deverá o continuar este ano. As previsões são que as receitas do turismo nacional e internacional na Espanha em 2024 alcancem cerca de € 200 bilhões.

"Se esta previsão se concretizar, o turismo contribuirá com 41,4% para o crescimento econômico espanhol", destacou a organização patronal em meados de janeiro, durante uma coletiva de imprensa.