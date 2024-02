Jogos Olímpicos Paris-2024: taekwondo será disputado no Grand Palais

Mas não antes de tentar mais uma disputa olímpica. O caminho, no entanto, não seria fácil. Uma ruptura dos ligamentos do joelho, oito meses antes dos Jogos Rio 2016, deixou dúvida se ela participaria da primeira olimpíada da América do Sul. Cinco meses depois da operação, Gwladys voltou aos tatames para a sua preparação. "Eu tive a chance de viver excelentes Jogos Olímpicos no Rio em 2016, eu já fui ao Brasil três vezes, é um país que eu amo. Adoro a cidade do Rio de Janeiro, a estrutura era linda, a Vila Olímpica muito boa. Tivemos belas disputadas na primeira olimpíada da América do Sul, foi um orgulho participar", acrescentou. "O resultado para mim foi um pouco difícil, eu fiquei em quinto lugar, é uma boa performance e eu nunca esquecerei o Rio porque foi depois dessa competição que eu encerrei a minha carreira", completa.

Atualmente, Gwladys Épangue trabalha junto à Federação Francesa de Taekwondo, na preparação da equipe para os Jogos de Paris-2024.

O taekwondo entrou no programa olímpico em Sydney, em 2000, mas já havia participado como demonstração em Seul, em 1988, e Barcelona, em 1992. A Coreia do Sul é o maior vencedor, com 12 ouros, portanto 25% dos ouros olímpicos da história.

O Brasil já ganhou duas medalhas de bronze com Natália Falavigna em Pequim-2008 e Maicon Siqueira, na Rio-2016.

As competições de taekwondo em Paris vão acontecer de 7 a 10 de agosto, em quatro categorias de peso no masculino e 4 no feminino, com um total de 128 atletas, metade homens, metade mulheres.

Com a experiência de quem já participou de várias olimpíadas, a francesa Gwladys Épangue fala sobre a expectativa de receber o mundo do esporte em casa. "Os Jogos Olímpicos podem ajudar um país, uma cidade de vários aspectos. Primeiro, com novas infraestruturas, transforma um país porque construímos ginásios, redes de transporte, e melhoras as condições de vida. E também dá uma grande exposição, reforça o turismo. Jogos Olímpicos não são só o esporte de alto nível, mas é também o turismo e o que o país pode oferecer ao mundo inteiro. E por fim, tem a herança que os Jogos deixam. Os esportistas que vivem os jogos nas arenas, as pessoas que acompanham em seu país. Tenho certeza de que todos os brasileiros que participaram dos Jogos e foram ver as provas irão se lembrar para a vida toda", diz.