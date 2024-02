Justiça francesa condena membros de rede criminosa que usava drones para entregar pacotes em prisões

Entre outubro de 2022 e abril de 2023, mais de 92 "encomendas" foram entregues. Cinco suspeitos foram acusados de tráfico de drogas, entrega de objetos ilícitos a detentos, sobrevoo de áreas proibidas e lavagem de dinheiro.

Após o julgamento, o tribunal criminal de Tulle, no sudoeste da França, manteve a prisão preventiva de Nolan C., considerado o chefe da rede, e de sua principal cúmplice Belele A, capturados em dezembro. A promotoria havia pedido seis anos de prisão.

Outro membro do grupo, Younes G., foi condenado a três anos de detenção sem direito a liberdade provisória. Outro mandado de prisão foi emitido contra Dylan M., que estava ausente da audiência e foi condenado a 18 meses de encarceramento.

En prison, les détenus se font livrer des colis par des drones ! Ici à la prison de Corbas à Lyon ?? pic.twitter.com/C2W2UNs5Aa ? Institut pour la Justice (@InstitutJustice) March 26, 2023

Céline K., sócia do chefe da rede, foi absolvida de algumas acusações, incluindo lavagem de dinheiro. No entanto, foi condenada a oito meses de prisão com pena reduzida.