Oposição de Macron ao acordo UE-Mercosul tende a ser temporária, avalia a imprensa francesa

Quem perde é a ecologia

Os ecologistas franceses ficaram furiosos com a decisão do governo de ceder à pressão dos grandes produtores e congelar a aplicação do plano "Ecofitossanitário 2030", que deveria ter sido detalhado em janeiro e previa e redução de 50% do uso de pesticidas nos próximos anos.

Em sua manchete, o Libération diz que a ecologia saiu derrotada da crise agrícola e critica duramente o retorno do conceito de "soberania" no discurso do governo e da Comissão Europeia, apesar dos riscos relacionados com as eleições no Parlamento de Estrasburgo.