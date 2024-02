Para acalmar agricultores, governo francês suspende plano que reduz agrotóxicos e revolta ecologistas

Após vários dias de protestos, os agricultores franceses decidiram interromper os bloqueios após uma série de medidas anunciadas pelo governo Macron e a Comissão Europeia. As propostas incluem a injeção de cerca de € 400 milhões no setor e a suspensão do plano Ecophyto, que prevê a redução do uso de agrotóxicos nas plantações.

A decisão provocou a indignação das organizações de defesa do meio ambiente e do partido Europa Ecologia, que consideraram o anúncio "inaceitável".

"O governo pode decidir que não quer proteger mais a água, a terra, a biodiversidade e até mesmo a nossa saúde. Mas nossos agricultores não vão lucrar mais por isso", reagiu a líder do partido ecologista "Os Verdes", Marine Tondelier.