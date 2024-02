Polícia prende Marco Raduano, líder mafioso da "Società Foggiana", na Apúlia

Marco Raduano, líder da máfia "Società Foggiana", foi detido nesta quinta-feira (1º), na ilha francesa da Córsega. O criminoso é considerado "perigoso", de acordo com a lista da Europol das pessoas mais procuradas da Europa. A informação foi divulgada pelas autoridades locais nesta sexta-feira (2).

A "Società Foggiana" é uma facção criminosa ativa na província italiana de Foggia, em Apúlia, no sul do país. Seu braço direito, Gianluigi Troiana, foi detido em Otura, perto de Granada, no sul da Espanha, segundo um comunicado da polícia.

Menos sofisticada que a 'Ndrangheta calabresa, a Camorra de Nápoles e a Cosa Nostra da Sicília, a Foggiana, também conhecida como "a quarta máfia", é considerada uma das organizações mais violentas do país.