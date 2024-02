População de El Salvador vai às urnas neste domingo e presidente Nayib Bukele é favorito à reeleição

"Tem o dólar, uma moeda forte, que ajuda bastante a economia do país. Tem também o bitcoin, que eu ainda não percebo que seja tão importante. Pelo menos no meu círculo de amizade nós não usamos essa moeda. Então fica difícil dizer se as pessoas que a usam têm vantagem ou não". Um estudo divulgado pela um instituto universitário da América Central aponta que 85% dos salvadorenhos não usaram a criptomoeda ao longo de 2023.

Turismo cresce no país

Outro setor que despontou nos últimos cinco anos foi o turístico. Com o aumento nos níveis de segurança, turistas de várias partes do mundo passaram a visitar El Salvador, país com vulcões, sítios arqueológicos e praias com ondas perfeitas para os surfistas.

Só ano passado, cerca de 4,5 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto internacional de San Salvador, 32% a mais que em 2022. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, El Salvador ficou em quinto país do mundo no ranking de aumento da chegada de turistas internacionais.

"Ultimamente El Salvador está apostando muito no turismo e isso tem aumentado muito a entrada de dinheiro no país. El Salvador foi sede de eventos grandes como o Miss Universo. Agora também teve um jogo importante de futebol, onde o Lionel Messi veio jogar aqui. Tudo isso movimenta bastante a economia do país. Falta medidas que fomentem mais a parte de agricultura, de gado", observa Patrícia.