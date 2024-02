Ataque do Hamas em Israel foi o "maior massacre antissemita" do século, diz Macron

Três cadeiras foram deixadas vazias no lugar onde estavam as famílias, já que três franceses continuam sendo provavelmente mantidos como reféns do movimento islâmico palestino.

Os "destinos" das vítimas do Hamas "não são os únicos que a destruição do Oriente Médio continua esmagando em meio a esse sofrimento, que é a guerra", explicou o presidente. "Todas as vidas têm o mesmo valor, ou seja, inestimável, para a França", insistiu.

Emmanuel Macron ainda declarou que "ninguém deve ceder ao antissemitismo desenfreado e sem inibição, porque nada justifica". "Nada pode justificar ou desculpar esse terrorismo."

Homenagem às vítimas francesas em Gaza

A homenagem começou às 11h45 no horário local (10h45 no horário de Brasília). Cada vítima foi representada por uma fotografia. As famílias estiveram presentes na cerimônia, assim como várias personalidades políticas. É a primeira vez que uma homenagem às vítimas é realizada fora de Israel.

Em seguida, houve a interpretação do Kaddish, uma canção de luto, de Maurice Ravel. Centenas de convidados assistiram à cerimônia, entre eles, o ex-presidente François Hollande, além de representantes de diversas religiões.