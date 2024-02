Centenas de tratores bloqueiam estradas em protestos de agricultores na Espanha, a 'horta da Europa'

Na Catalunha, centenas de tratores convergiram durante a manhã para Barcelona, onde uma manifestação estava planejada para a tarde desta quarta-feira (7) em frente ao governo regional catalão, que prometeu receber uma delegação de manifestantes.

As manifestações, pontuadas por buzinas, causaram grandes engarrafamentos. Protestos de agricultores também causaram transtornos na França, na fronteira com a região espanhola, onde as autoridades introduziram o estacionamento obrigatório para veículos pesados na manhã desta quarta-feira.

Em Málaga (Andaluzia), onde o acesso ao porto foi bloqueado na terça-feira, várias dezenas de tratores paralisaram novamente o tráfego em várias estradas, de acordo com a prefeitura. O acesso ao porto de Castellon, na região de Valência (leste), também ficou bloqueado por várias horas.

Em outras partes do país, vários centros de logística também foram bloqueados pelos manifestantes, gerando tensões ocasionais com a polícia. Em Granada (sul), cinco agricultores foram presos após brigas, de acordo com a mídia local.

Em uma declaração, a Confederação Espanhola de Transporte de Carga (CETM) pediu às autoridades que "tomem providências para evitar" que o setor seja "refém das manifestações". "Entendemos" os agricultores, mas "as principais vítimas" do movimento "são, em última análise, as empresas", insistiu.

Apoiados pelos sindicatos

Os manifestantes espanhóis são apoiados pelos principais sindicatos agrícolas (Asaja, Coag e UPA), que não iniciaram as manifestações desta quarta-feira, mas que planejaram outros protestos nos próximos dias, principalmente na quinta-feira (8) em Salamanca (noroeste) e na sexta-feira (9) em Bilbao (norte).