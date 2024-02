Diversidade do cinema brasileiro atual marca exibições no festival de curtas de Clermont-Ferrand

A era digital também reduziu os custos de produção. O orçamento para fazer um filme com qualidade atingiu outra dimensão, menos elitista do que no passado. "Hoje, a gente está mais no desafio de contar as histórias do que de arrumar os instrumentos para botar as histórias na tela", comemora Zita Carvalhosa.

Em competição

Três filmes brasileiros concorrem a prêmios na 46ª edição do festival de Clermont-Ferrand. "Pássaro Memória", de Leonardo Martinelli, disputa a Competição Internacional. Na trama, um pássaro chamado Memória esquece como voltar para casa. Lua, uma mulher trans, tenta encontrá-lo nas ruas do Rio de Janeiro, mas a cidade se revela um lugar hostil.

Já na mostra Lab Competition, o artista visual Daniel Frota de Abreu estreia nesse formato com "Até Onde o Mundo Alcança", documentário que faz uma condenação contundente dos efeitos a longo prazo do colonialismo no Brasil.

Brasil marca presença em diferentes mostras

A mostra Panorama apresenta uma retrospectiva especial com filmes dirigidos por mulheres inspiradoras. O cinema brasileiro marca presença com "Quebramar", de Cris Lyra, curta realizado em 2019.