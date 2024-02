Em Israel, Javier Milei leva apoio a Netanyahu e declara guerra à oposição após derrota no Congresso

Muitos acreditam que essa postura levou o Irã, através do Hezbollah, a cometer dois atentados terroristas em Buenos Aires em 1992 e em 1994, deixando 115 mortos e centenas de feridos.

Nas últimas 24 horas, essa ameaça pairou no ar. Em nota, o Hamas avisou que "condena e deplora energicamente" o anúncio de Javier Milei de levar a embaixada da Argentina a Jerusalém. Considera essa decisão "uma violação dos direitos do povo palestino e das normas do direito internacional". Em tom de advertência, o Hamas pediu a Milei que 'reverta essa decisão que faz da Argentina um sócio da ocupação israelense".

Para Fabián Calle, esse tipo de advertência não deve tornar-se um atentado porque o Hamas não opera fora da sua região Palestina, Israel, Cisjordânia, Gaza) como fazem o Hezbollah ou o Al-Qaeda.

"Obviamente, o governo deve ficar atento quanto à possibilidade de o terrorismo querer vingar-se da Argentina como fez nos anos 90. A Inteligência argentina deve trabalhar muito em cooperação com os Estados Unidos, com Israel, com a Europa, com o Brasil e com o Chile para evitar que se repita um atentado", pondera Calle.

Da emoção à fúria

No começo da madrugada israelense, Javier Milei deu ordem para que os governistas retirassem do debate na Câmara de Deputados o mega pacote de leis aprovado em geral na semana passada.