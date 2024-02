Ex-jogador de futebol Daniel Alves chora no tribunal e nega ter cometido estupro na Espanha

De acordo com a acusação, Alves, que estava em Barcelona na época, após jogar a Copa do Mundo no Catar, estava na discoteca com um amigo. Depois de oferecer champanhe à jovem, à prima dela e a um amigo, ele a teria convidado para dançar e depois para acompanhá-lo a uma sala adjacente com um banheiro.

Alves então teria adotado uma "atitude violenta" em relação à jovem, forçando-a a ter relações sexuais, de acordo com o promotor público, que descreveu uma "situação de angústia e terror" para a jovem.

Essa versão foi corroborada na segunda-feira pela amiga e prima da espanhola. Sua amiga disse que ela estava "chorando desesperadamente" e queria sair da discoteca, dizendo que Alves a havia machucado "muito". De acordo com a prima, a jovem "quase não sai de casa" desde o ataque, e está tomando antidepressivos.

Por sua vez, a reclamante prestou depoimento na segunda-feira a portas fechadas para proteger sua identidade, escondendo-se atrás de um biombo para evitar contato visual com Alves. Sua voz foi alterada e seu rosto pixelizado na gravação, destinada ao uso exclusivo dos juízes, para o caso de vazamento.

Transtorno de estresse pós-traumático

Nesta quarta-feira, um psicólogo que entrevistou a vítima meses após o incidente confirmou que ela estava apresentando sintomas de transtorno de estresse pós-traumático.