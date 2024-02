França aprova lei que protege direito de imagem de crianças de exposição nas redes sociais

O problema é que nas redes sociais essa exposição muitas vezes se transforma em uma corrida por "likes", resultando em postagens que expõem detalhes do cotidiano dos menores. Além disso, a simples exposição das crianças implica em riscos de deturpação da imagem de pessoas ainda incapazes de decidir.

Para deter o fenômeno de exploração da imagem de menores nas redes, a Assembleia Nacional francesa aprovou definitivamente, na terça-feira (6), por unanimidade, um projeto de lei que visa proteger melhor os direitos de imagem das crianças diante dos excessos dos pais.

O texto consensual é uma resposta a problemas denunciados por associações, como as dos vlogs (videoblogs) administrados por pais que compartilham a intimidade familiar, em busca de ganhos com publicidade.

O objetivo da lei, de forma geral, é responsabilizar pais e responsáveis diante do risco do uso mal-intencionado de imagens compartilhadas e mostrar aos filhos "que os pais não têm direito absoluto sobre a sua imagem", explicou o autor do texto, o deputado da maioria presidencial no Parlamento, do partido Renascimento, Bruno Studer.

Sites de pornografia

Segundo dados citados durante os debates do projeto de lei, uma criança aparece em média "em 1.300 fotografias publicadas online antes dos 13 anos" e "50% das fotografias trocadas em fóruns de pornografia infantil foram inicialmente publicadas pelos pais nas suas redes sociais".