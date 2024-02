Incêndios no Chile e na Patagônia argentina são influenciados por onda de calor na América do Sul

A América do Sul vive um dos verões mais quentes dos últimos anos, com temperaturas chegando a 40?°C no Brasil, Argentina e Chile. As altas temperaturas, combinadas com o tempo seco, gerou incêndios na região chilena de Valparaíso que mataram mais de 130 pessoas. Na Argentina, o parque nacional de Los Alerces, na Patagônia, está em chamas. Para especialistas, a influência do fenômeno El Niño, combinada ao aquecimento global, geram este tipo de eventos climáticos extremos.

Na sexta-feira (2) vários incêndios se desencadearam simultaneamente em áreas florestais localizadas nas colinas que dominam os balneários da região da Grande Valparaíso, na costa do Pacífico, cerca de 120 km a noroeste da capital Santiago. As chamas avançaram muito rapidamente, como mostram os mapas de satélite no site da NASA Firms, de 3 a 5 de fevereiro de 2024.

Firms fornece dados sobre os incêndios com tempo de resposta de apenas algumas horas, usando espectrorradiômetros? instrumentos que escaneiam diferentes regiões do espectro da luz, proporcionando representações simultâneas de amplitude em função do comprimento de onda do espectro ? e imagens de satélite nas faixas visível, ultravioleta e infravermelha.