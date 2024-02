TPI quer julgar crimes ambientais; desmatamento e uso de mercúrio estão no visor da corte internacional

O Tribunal Penal Internacional (TPI) poderia julgar "crimes ambientais" sem alterações do estatuto do órgão. O procurador Karim Khan alegou nesta quarta-feira (7), em entrevista, que danos ambientais são muitas vezes causa ou consequência de crimes de guerra ou contra a humanidade que já fazem parte da alçada do TPI. Denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por desmatamento foram novamente apresentadas ao TPI. Destruição da Amazônia e uso de mercúrio no garimpo estão no visor da corte.

"Atacar uma central nuclear, uma barragem, utilizar produtos químicos, financiar um conflito através da extração de minerais preciosos, todos estes podem ser métodos pelos quais são causados ??danos ambientais num contexto de genocídio, crimes de guerra , crimes contra a humanidade, até crimes de agressão", declarou o procurador, enumerando os quatro crimes já abrangidos pelo TPI, que tem sede em Haia, de acordo com o Estatuto de Roma, o seu texto fundador.