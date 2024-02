Andar de SUV na cidade pode consumir mais energia que trajeto de avião; entenda impacto ambiental do modelo

"Isso significa que uma viagem de SUV pode consumir mais energia do que uma de avião, porque você está trabalhando com um veículo pesado que carrega em geral apenas uma pessoa dentro. Brinco que fazemos viagens aéreas urbanas: ao pegar os seus SUVs, as pessoas estão fazendo viagens de avião dentro da cidade", afirma, baseado em dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e do Inventário de Emissões do Transporte Aéreo, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

O relatório da AIE indicou, ainda, que o aumento da eletrificação dos SUVs - que corresponderam a mais da metade do total de vendas de carros elétricos no mundo - não impediu que essa categoria despejasse um recorde de 1 bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera em 2022. Isso significa o dobro do que o Brasil emite no período de em um ano, ou o equivalente a França e Alemanha juntos.

O Conselho Superior para o Clima, organismo independente que orienta as políticas ambientais do governo francês, avalia que estes carros são simplesmente "incompatíveis" com a transição ecológica.

Eletrificação de modelos não resolve

Outro problema da eletrificação destes modelos é que, por serem maiores e mais pesados, eles exigem mais quantidades de metais raros na fabricação - matérias-primas cruciais para a transição energética das economias, assinala Jean Burkard, da organização WWF.

"Precisamos dos veículos elétricos para a transição ecológica, mas carros que sejam o mais leve possível. As SUVs elétricas continuam sendo mais pesadas, logo precisam de mais metais raros como o lítio, o cobalto, o níquel ou o cobre", observa. "Essa forte demanda pode provocar ruptura de matérias-primas para outras necessidades", disse Burkard.