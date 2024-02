Calor de janeiro de 2024 bate recorde e este ano pode ser um dos mais quentes da história

Para que isso acontecesse, o limite teria de ser ultrapassado de forma estável ao longo de várias décadas.

"No entanto, é mais um lembrete das profundas mudanças que já fizemos no nosso clima global e às quais devemos agora nos adaptar", acrescentou.

Janeiro quente

"Este é um alerta severo sobre a urgência de medidas para limitar as alterações climáticas", disse Brian Hoskins, diretor do Instituto Grantham sobre Alterações Climáticas do Imperial College London.

"É um sinal muito importante e desastroso (...), um alerta para dizer à humanidade que estamos nos aproximando do limite de 1,5 graus mais rápido do que o esperado", disse à AFP Johan Rockström, do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático (PIK).

O clima atual já aqueceu cerca de 1,2°C em comparação com 1850-1900. E ao ritmo atual de emissões, o IPCC prevê que há uma probabilidade de 50% do limiar de 1,5°C ser alcançado nos anos 2030-2035.