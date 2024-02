Cinco pessoas morreram em protestos no Haiti que pedem saída de primeiro-ministro

Os haitianos se manifestam há dias pela saída do primeiro-ministro, Ariel Henry, no poder desde o assassinato, em julho de 2021, do presidente Jovenel Moise. Ele se comprometeu a entregar o cargo em 7 de fevereiro de 2024, mas descumpriu o acordo.

As manifestações exigindo que o primeiro-ministro deixe o poder vêm aumentando no Haiti há dias. Cinco funcionários de uma agência de proteção ambiental foram mortos na quarta-feira (7) em confrontos com a polícia. Neste data, Henry deveria ter deixado o poder, segundo um acordo político assinado em 2022. No entanto, ele continua no cargo.