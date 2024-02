Coreia do Norte cancela lei de cooperação econômica com Seul

Os laços entre as duas Coreias foram congelados desde que Pyongyang acelerou os seus programas de armas e Seul intensificou a sua cooperação militar com Washington e Tóquio.

O Parlamento norte-coreano também aprovou por unanimidade um plano para abolir uma lei especial sobre o funcionamento do projeto turístico Monte Kumgang, que já foi um símbolo importante da cooperação intercoreana. O resort foi construído pela empresa sul-coreana Hyundai Asan numa das montanhas mais pitorescas do Norte e atraiu milhares de visitantes do Sul.

Mas as viagens terminaram abruptamente em 2008, depois de um soldado norte-coreano ter matado a tiros um turista que se desviou de um caminho autorizado, e Seul suspendeu as viagens.

Nem turismo foge de restrições

A estação do Monte Kumgang já foi um dos dois maiores projetos intercoreanos, juntamente com o agora fechado Complexo Industrial de Kaesong, onde empresas do Sul empregavam trabalhadores norte-coreanos enquanto pagavam a Pyongyang pelos seus serviços.

Em 2016, Seul retirou-se do projeto - lançado na sequência de uma cúpula intercoreana em 2000 - em resposta a um teste nuclear e a lançamentos de mísseis pelo Norte, acreditando que os lucros de Kaesong ajudaram a financiar as provocações.