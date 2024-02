"Evitar uma volta do bolsonarismo ao poder no Brasil é fácil", acredita economista francês

Baseado no resultado da última eleição e na vitória apertada de Lula, Numa Mazat diz que os dados mostram claramente um vínculo entre os níveis mais altos de renda e o voto em Bolsonaro. O economista indica que essa relação só é evidente no caso brasileiro.

"Se você pensar no caso, por exemplo, da França ou de muitos países europeus, é o oposto. (Nesses países) você observa que, em geral, as classes populares vão expressar um maior voto a favor da extrema direita. E, ao contrário (do Brasil), a classe média até hoje representa uma forma de barreira à chegada ao poder da extrema direita", ressalta.

No caso do Brasil, a situação é inversa pela "interação dos três elementos" supracitados que garantem privilégios à classe média brasileira. "Há uma lógica, uma lógica perversa né?, mas uma lógica nesse conjunto de políticas econômicas que não favorece o crescimento econômico, que representa um retrocesso social e, portanto, que mantém um sistema de privilégios", afirma. A estagnação da economia brasileira foi "o preço alto que a classe média brasileira pagou para tentar manter seu privilégio".

Barrar a extrema direita

Numa Mazat considera que, diante da situação política e econômica do país, o "desempenho do Brasil não foi tão ruim" em 2023, primeiro ano do terceiro governo Lula. "O ano passado não teve problema de teto do gasto. O problema é esse ano! A gente vê que o teto do gasto já volta a assombrar, ou seja, em si, em uma limitação muito grande para o crescimento econômico", antecipa.

No entanto, o economista descarta nesse momento uma volta do "bolsonarismo" ao Brasil. "Se o governo Lula mantiver e aprofundar uma política de aumento das transferências sociais, uma política de estímulo ao crescimento econômico, não há porquê haver uma volta do bolsonarismo (que) se alimentou justamente da falta de crescimento econômico".