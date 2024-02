Paris 2024: medalhas olímpicas e paralímpicas terão um pedaço de metal da Torre Eiffel

As medalhas que serão distribuídas aos atletas vitoriosos durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram apresentadas ao público nesta quinta-feira (8). Para transformar a peça em um objeto único, os idealizadores decidiram integrar um pedaço de ferro da Torre Eiffel.

As medalhas de Paris 2024 são resultado de uma reflexão conjunta do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (COJO), do Comitê Internacional Olímpico (CIO) e dos próprios atletas. Elas foram reveladas na manhã desta quinta-feira, na sede do Comitê de Organização, na capital francesa. O design das medalhas, que muda a cada edição dos jogos, é de autoria do joalheiro Chaumet, do grupo LVMH, patrocinador de Paris 2024.

Para integrar a Torre Eiffel na medalha de 85 milímetros de diâmetro e com peso entre 455 e 529 gramas, foram usados exatamente 18 gramas de pedaços do monumento que se soltaram durante reformas. Eles foram inseridos no centro das medalhas.