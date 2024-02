Rússia: candidatura de único oponente de Putin na eleição presidencial é rejeitada

"Participar da eleição presidencial de 2024 é a decisão política mais importante da minha vida. Não vou voltar atrás. Vou recorrer da decisão da Comissão Eleitoral no Supremo Tribunal", disse o líder da oposição momentos antes do veredito.

Caso a Suprema Corte recuse o pedido, o opositor de Putin deverá acionar a Corte Constitucional, o órgão judicial mais importante do país. "Vamos criar um movimento, já temos um partido", diz Nadejdin. "Mais cedo ou mais tarde serei presidente da Rússia", afirma.

É improvável que a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, duas instituições leais ao Kremlin, tomem decisões favoráveis a Nadejdin, embora ele tenha dito que estava "contando com o sistema judicial russo para resolver a situação".

A reeleição do presidente russo, Vladimir Putin, está praticamente certa. O pleito acontece nos dias 15 e 17 de março e a maioria dos opositores que poderia concorrer com ele foi exilada ou presa.

Mas, mesmo se participasse do pleito, Nadejdin teria poucas chances de vencer Vladimir Putin. No final de janeiro, ele disse que esperava que a eleição presidencial pudesse marcar o "início do fim" da era Putin.

"Dezenas de milhões de pessoas votariam em mim. Só perco para Putin!", disse Nadejdin à Comissão na quinta-feira.