Senadores republicanos bloqueiam 'acordão' sobre migração que definiria ajuda financeira para Ucrânia e Israel

A proposta de lei bipartidária que redefiniria a política migratória dos Estados Unidos, apresentada no último domingo, não conseguiu os votos necessários para a aprovação no Senado na quarta-feira (7). O placar final foi de 50 a favor e 49 contra, sendo que eram necessárias 60 aprovações para que o projeto pudesse ser levado adiante. Os democratas prometem levar para votação nesta quinta-feira (8) uma lei à parte, sem as medidas migratórias, com os pacotes para a Ucrânia, Israel e ajuda humanitária internacional.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A votação desta quarta-feira (7) teve como objetivo definir o pacote de medidas que incluem regras mais rígidas quanto à concessão de asilo a refugiados, exigência dos Republicanos, em troca de atender ao pedido Democrata de destinar mais de US$ 100 bilhões em ajuda para países aliados em conflito.