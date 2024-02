CAN 2024: explosão de alegria em Abidjã após Costa do Marfim obter tricampeonato

O aspecto psicológico teve um papel importante na vitória final da Costa do Marfim, assim como a liderança de Émerse Faé, que se tornou capitão da seleção durante a competição. "Acho que mentalmente aprenderam muito", avalia Gervinho. "A força mental desempenhou um grande papel na qualificação. Cada vez que foram dominados, mantiveram a calma até empatar e voltar ao placar. Faé trabalhou muito na concentração. Depois do 0-4 para a Guiné Equatorial, tivemos que trabalhar nisso e voltar a ter confiança."

Salomon Kalou, ex-jogador da seleção, elogiou o papel decisivo do centroavante Sébastien Haller. "Desde a primeira rodada, vimos uma equipe ganhando força. O símbolo dessa equipe é Sébastien Haller, que não disputou os três primeiros jogos e que voltou à equipe marcando dois gols importantes. Ele estava presente no momento certo e isso fez a diferença."

O costa-marfinense vê até nisso um motivo de esperança para os próximos campeonatos. "Estou feliz por ver uma nova geração ganhando força e conquistando um CAN para o nosso país. Isso nos deixa com três estrelas agora, estamos entrando nas grandes ligas. [...] O nível é muito alto e esperamos que continue alto para a qualificação para a Copa do Mundo."

Cenas de festa em Abidjã

Numa fanzone em Abidjã, os torcedores explodiram de alegria ao apito final, como explica Marine Jeannin, correspondente da RFI na Costa do Marfim. "Faz cerca de 50 graus. O cenário é explosivo. Só acalmou um pouco com a cerimônia e quando o casal presidencial veio ao gramado entregar a taça. A fanzone estava lotada. E, como sempre, com os Elefantes, a partida foi cheia de reviravoltas."

Se os torcedores quase perderam as esperanças no primeiro tempo, o desânimo não é habitual entre os marfinenses. "Eles conseguiram se recuperar e cada um dos gols marcados foi ocasião para uma explosão de alegria. Então, todos começaram a gritar o slogan da seleção: "Não valemos nada, mas somos campeões, não valemos nada, mas vencemos". Todos estão muito orgulhosos de ter conquistado a terceira estrela. Também houve muitos agradecimentos a Deus, da parte de torcedores mais religiosos. Disseram que se a seleção da Costa do Marfim, apesar do jogo caótico, conseguiu ser coroada, foi porque em algum lugar foi abençoada."