Comissão parlamentar britânica se opõe à deportação de migrantes para Ruanda

O projeto de lei do governo britânico que visa deportar migrantes que chegaram ilegalmente ao Reino Unido para Ruanda é "incompatível" com as obrigações do país em matéria de direitos humanos, alertou nesta segunda-feira (12) uma comissão parlamentar do país. O projeto, entretanto, é considerado a base da política de combate à imigração ilegal do primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak.

Em meados de janeiro, Sunak declarou que o projeto era de "prioridade nacional urgente" e esperava poder implementar a medida, considerada controversa, antes das eleições legislativas marcadas para este ano. O primeiro-ministro britânico havia conseguido aprovar na Câmara dos Comuns, instância baixa do Parlamento, a autorização para deportação de estrangeiros em situação ilegal no Reino Unido para Ruanda.

Entretanto, após analisar o projeto, a comissão composta por doze membros, trabalhistas e conservadores de ambas as câmaras do Parlamento, julgou que ele é "fundamentalmente incompatível" com as obrigações do Reino Unido em termos de direitos humanos.