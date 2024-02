Cinema brasileiro brilha em festivais na Holanda, França e na Berlinale 2024

No entanto, para uma das seções mais prestigiosas do evento, a Panorama, o país conta com um representante de peso: o longa-metragem "Betânia", de Marcelo Botta, que fará sua estreia internacional em Berlim. Com os Lençóis Maranhenses como cenário, o filme conta a história da parteira Betânia, sua luta para sobreviver e manter a família, depois de uma série de tragédias.

Na mostra Encounters, a diretora paulista Juliana Rojas compete com o longa "Cidade; Campo". O filme retrata duas histórias de migração: a ida da trabalhadora rural Joana para São Paulo, e a mudança das personagens Flávia e Mara a uma casa abandonada. Como pano de fundo, Rojas traz a luta de classes, um tema a diretora aborda com maestria a exemplo de filmes anteriores, o "Trabalhar Cansa" e os "As Boas Maneiras", que dirigiu junto com Marco Dutra.

O Brasil também é representado por dois curtas-metragens. "Lapso", da mineira Caroline Cavalcanti, concorre na mostra Generation14Plus, e aborda a vida dos jovens da periferia de Belo Horizonte, fala de violência policial e traz à tona também os desafios de pessoas com deficiência auditiva.

Na seção Forum Expanded, o documentário "Quebrante", da paulistana Janaina Wagner, resgata a polêmica história da construção da rodovia Transamazônica, entre o norte e o nordeste do Brasil, através do relato da professora paraense Erismar.

Neste sábado (17) estreia na mostra Encounters "Dormir de Olhos Abertos", da diretora alemã Nele Wohlatz, com produção do pernambucano Kleber Mendonça Filho e direção de arte do paulista Diogo Hayashi. O longa de ficção rodado no Recife fala da saga de imigrantes chineses vivendo em condições desumanas em um condomínio de luxo, onde são hostilizados pela elite branca.

Festivais na França e na Holanda

Um pouco antes do início da Berlinale, no início deste mês, o cinema brasileiro já se destacava nos primeiros eventos do ano na Europa dedicados à sétima arte. No Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, o maior deste gênero no mundo, o Brasil levou duas produções para as competições oficiais: o curta de ficção "Pássaro memória", de Leonardo Martinelli e o documentário "Até onde o mundo alcança", de Daniel Frota de Abreu.