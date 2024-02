Contra queda da natalidade, governo da Coreia do Sul cria subsídio para congelamento de óvulos

A sul-coreana Jeong, que está chegando aos quarenta anos, decidiu aproveitar essa oportunidade. "Eu estava sob pressão para ter um filho por causa da minha idade, por isso tentei me casar rapidamente", disse a coreana, que pediu para não ser identificada.

"Quando eu tinha 30 e poucos anos, tentei achar um marido, mas não deu certo", explica. O congelamento de óvulos teoricamente permite que as mulheres preservem sua fertilidade. Mas as chances de sucesso são maiores antes dos 38 anos, quando teoricamente começa a "cair" a qualidade o óvulo.

Sem marido, Jeong conta que decidiu congelar seus óvulos. Desta forma, não se sente mais "tão ansiosa" com o fato de estar solteira ou correr o risco de não ter filhos. "Agora que tenho meus óvulos congelados como seguro, posso ir com calma" para encontrar a pessoa certa, disse à agência AFP.

Solução "mais prática"

Para o governo sul-coreano, ajudar as mulheres a congelar seus óvulos é "a solução mais prática" para "investir em potenciais nascimentos futuros". "À medida que a idade do casamento e da gravidez aumentam e a participação das mulheres na sociedade se torna mais importante, há um interesse crescente de mulheres solteiras que aspiram a poder conceber e dar à luz no futuro", diz um comunicado divulgado pelo gabinete do prefeito de Seul.

Em termos práticos, no entanto, esse programa só ajudará mulheres que vão se casar e ter um bebê por meio de inseminação intrauterina (IIU) ou fertilização in vitro (FIV), já que o acesso a esses procedimentos é praticamente impossível de se obter para casais solteiros ou do mesmo sexo - muitas clínicas exigem certidões de casamento.