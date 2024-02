Egito estaria construindo campo para receber palestinos em caso de ofensiva israelense em Rafah

O Egito teria reservado uma área no deserto, perto da fronteira com a Faixa de Gaza para receber os palestinos caso uma ofensiva israelense em Rafah provocasse um êxodo em seu território, segundo informações da agência Reuters.

O país já teria começado a colocar instalações básicas no local, que seriam usadas para abrigar palestinos em áreas no deserto. A construção do acampamento teria começado há três ou quatro dias. O objetivo seria oferecer um abrigo temporário para os civis que cruzarem a fronteira e até "uma solução ser encontrada".

O governo negou oficialmente a informação, mas vem alertando que os ataques israelenses têm deslocado os palestinos para a região do Sinai, no leste da fronteira com Israel, o que é considerado "inadmissível", pelos líderes egípcios.