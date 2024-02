'Ele foi até o fim de todas as ameaças', diz advogado francês de Navalny e do cacique Raoni

William Bourdon, advogado do opositor russo Alexei Navalny, conhecido como o inimigo número 1 do Kremlin, conversou com a RFI Brasil entre as dezenas de entrevistas que concedeu nesta sexta-feira (16), dia em que as autoridades penitenciárias russas do distrito de Iamália-Nenétsia, no Ártico russo, anunciaram sua morte. Alexei Navalny, 47, havia sido transferido para o local em dezembro do ano passado para cumprir sua pena de 19 anos de prisão.

Envenenado, preso, condenado e morto em uma "colônia penal" na Sibéria: Alexeï Navalny pagou com a vida por sua luta contra Vladimir Putin, segundo lideranças de todo o mundo.

Para seu advogado francês, William Bourdon, que comentou com a RFI Brasil a notícia direto de Paris, Alexei Navalny era um "justo", "um homem de carisma com uma coragem contagiante". "E ele queria, até o último momento, que essa coragem pudesse inspirar outras pessoas", disse Bourdon, visivelmente emocionado. O advogado acompanhou durante três ocasiões o casal Navalny durante sua estadia em Berlim, em 2020, após a tentativa de envenenamento imputada ao Kremlim.