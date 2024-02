'Em 13 anos, nunca fiquei tão emocionada', diz telefonista que acompanhou ao vivo agonia de menina palestina morta

"Ela me perguntou: 'Quando você vai chegar?' Eu disse, em 'uma hora'. Finalmente, uma hora e meia se passou e ainda não havíamos enviado ninguém. Ela insistiu: 'Você me disse que chegaria em uma hora! Onde você está?'", diz Rana explicando que leva tempo para organizar a coordenação com Israel.

A menina pergunta então o que significa "coordenação". "Trabalho com resgate e primeiros socorros há 13 anos, nunca fiquei tão emocionada", diz a operadora.

Leia tambémPressão internacional por acordo entre Israel e Hamas aumenta após anúncio de ofensiva em Rafah

Ataque às equipes de salvamento

Finalmente, o Crescente Vermelho recebeu "luz verde" do Exército israelense "para enviar uma ambulância à área onde Hind estava", explica Rana. "Ainda estávamos online com ela e em contato com nossa equipe. E, de repente, ouvimos tiros", diz ela. "Nunca teríamos pensado que o alvo era a ambulância, estava quase chegando na Hind", continua ela.

Pouco antes das 18h, as comunicações com a menina e a equipe de resgate foram interrompidas. As duas ambulâncias enviadas pelo Crescente Vermelho nunca chegaram ao objetivo.