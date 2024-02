Guerra na Ucrânia e conflito em Gaza são temas em destaque na Conferência de Segurança de Munique

E esse certamente será um tema de uma conversa bilateral que Zelensky terá com outra personalidade importante presente em Munique, que é a vice-presidente americana, Kamala Harris. A delegação americana também conta com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Além disso, comparecem a Munique mais de 30 congressistas americanos, tanto republicanos como democratas.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, faz um discurso neste sábado. Ele é acompanhado no evento por diversos ministros de Estado alemães. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o premiê polonês Donald Tusk também devem comparecer.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, acompanhado do ministro do Exterior do país, Israel Katz, participam do encontro. Também confirmou presença o premiê palestinense, Mohammed Shtayyeh. A situação dramática no sul da Faixa de Gaza e a busca de uma solução para o conflito devem ser tematizadas na conferência.

Rússia e Irã não foram convidados

Neste ano, como em 2023, não foram convidados representantes do governo da Rússia. O ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov, por exemplo, já veio diversas vezes a esse encontro; o presidente russo Vladimir Putin também já participou do evento, mas desde a invasão russa da Ucrânia, esses personagens não são mais bem-vindos à Conferência de Segurança de Munique.

Esse é o caso também da liderança iraniana. Também não estão entre os convidados representantes do partido alemão de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que atualmente é alvo de uma série de protestos no país depois da revelação de que membros da legenda participaram de uma reunião sigilosa onde foi discutida a expulsão em massa de migrantes da Alemanha.