Kremlin é "único responsável" pela morte do líder da oposição russa Alexei Navalny, diz UE

O Kremlin afirma não ter outras informações sobre as causas da morte do opositor. O presidente russo, Vladimir Putin, que concorrerá a um novo mandato em poucas semanas, disse que "verificações" estão em andamento.

Leonid Volkov, um dos colaboradores próximos do ativista, e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2021, Dmitry Muratov, denunciaram o "assassinato". "Estou convencido de que suas condições de detenção levaram a sua morte", disse Muratov, editor do jornal Novaya Gazeta, proibido por Moscou.

A UE considera "o regime russo" "o único responsável pela trágica morte" do líder da oposição Alexei Navalny, na sexta-feira, na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Alexei Navalny lutou pelos valores da liberdade e da democracia. Por seus ideais, ele se sacrificou. Minhas sinceras condolências à sua família e aos que lutam pela democracia em todo o mundo. Eles estão morrendo, mas a luta pela liberdade nunca vai acabar", escreveu na rede X (ex-Twitter).

Sistema de opressão

O ministro das Relações Exteriores francês, Stéphane Séjourné, denunciou o "sistema de opressão" russo. "Alexei Navalny pagou com a vida por resistir a um sistema de opressão. Sua morte em uma colônia penal traz à tona a realidade do regime de Vladimir Putin. À sua família, seus parentes e ao povo russo, a França apresenta suas condolências", escreveu também no X.